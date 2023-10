Mit breiter Brust nach Europa

Innsbruck – Die Volleyball-Damen der TI-Volley feierten gegen den UVC Graz einen 3:0-Sieg. Und damit den vierten Sieg im ebensovielten Pflichtspiel. „Es macht Spaß“, freute sich Obmann Much Falkner. Schon am Mittwoch geht’s im Europacup weiter, am Dienstag beginnt die Reise in die Slowakei.