Letzte Annäherung an die Schauspiellegende Simonischek

Wien – Es beginnt und endet mit dem allerletzten Applaus bei der traditionellen Verabschiedung am Burgtheater: Mit „Kommen Sie näher“ ist wenige Monate nach Peter Simonischeks Tod sein letztes Buch erschienen. Geschrieben hat er es gemeinsam mit der Journalistin Saskia Jungnikl-Gossy, die den großen Burgschauspieler in seinen letzten Monaten begleitet hat. Immer mit dabei: der nahende Tod.

Und so ist dieser im Molden Verlag erschienene Band, der mit zahlreichen Fotos aus dem Leben des Ende Mai im Alter von 76 Jahren verstorbenen Schauspielers versehen ist, keine klassische Biografie. Es ist auch kein Interviewband wie der Vorgänger „Ich stehe zur Verfügung“ aus dem Jahr 2006. In „Kommen Sie näher“ ist drin, was draufsteht: eine sehr direkte, unverstellte Annäherung an das facettenreiche Leben des Schauspielers.