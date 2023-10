HCI ohne „Tiki-Taka“ und Halbert in Vorarlberg

Innsbruck – Es war überaus verdient, dass beim 4:1-Sieg über den KAC am Freitagabend mit Dario Winkler ein Tiroler zum „Man of the Match“ gekürt wurde. Doch in der ICE Hockey League kann man sich von den Lorbeeren von gestern wenig kaufen – und so blickte der 26-Jährige bereits auf das heutige Westderby (17 Uhr) bei den Pioneers Vorarlberg voraus: