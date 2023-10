28-Jähriger landete in Waidring mit Auto in Bachbett

Waidring – Glimpflich ging am Samstag ein Unfall in Waidring im Bezirk Kitzbühel aus. Ein 28-jähriger Österreicher geriet gegen 18.40 Uhr mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf der B 178 in Waidring über den Fahrbahnrand und stürzte in ein darunterliegendes trockenes Bachbett.