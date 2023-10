Akribisch karibisch im Cool Run Inn in Innsbruck

Innsbruck – Wäre man judgy, fände man es im Cool Run Inn ein wenig vollgestellt: Zwischen bunter Deko, Pflanzen, einem Aquarium und einem Wasserbrunnen sitzend, wird man mit gleich vier Karten konfrontiert (klassisch, vegan, Getränke, Cocktails) – die aber laut Bedienung bald in einer untergebracht werden sollen.

Das für karibische Fusion-Küche stehende Restaurant in der Schöpfstraße 14 ist im etwas höheren Preissegment anzusiedeln: 90 Euro kostet hier das 5-Gänge- Menü, für die Getränkebegleitung kommen weitere 30 Euro auf die Rechnung. Abseits davon findet man Vorspeisen zwischen 7 und 14 Euro, Hauptgerichte zwischen 15 und 40 Euro und Desserts zwischen 8,40 und 11,40 Euro.

Der Keller des Restaurants kann für Partys gemietet werden. Für den klassischen Restaurantbesucher kann das allerdings bedeuten, dass während dem Essen ziemlich viele Menschen an einem vorbeiziehen.

Das Farbenfrohe der Deko setzt sich auf den Tellern fort und erinnert stark an ein Jackson-Pollock- Gemälde aus Kressen, Saucen, Chips und Kräutern. Besonders die Fischgerichte – typisch für die karibische Küche – bestechen nicht nur mit hoher Qualität, son- dern auch mit ihrem abgerundeten Geschmack. Große Empfehlung dafür. Die teilweise langen Warte- zeiten lohnen sich jedenfalls, die Fishfritters waren ausgezeichnet, das Mahi Mahi ebenso. Einzig die Jakobsmuscheln waren etwas zu durch und den Spinattaschen fehlte es an Salz und etwas an Profil im Geschmack.