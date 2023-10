Eishockey-Teamspieler Gaffal: „Ich dachte, dass ich an Ort und Stelle sterbe“

Stefan Gaffal von den Black Wings Linz wurde vor zwei Wochen unglücklich von einem Puck am Nacken getroffen. Nach ersten bangen Tagen im Krankenhaus ist der österreichische Eishockey-Teamspieler inzwischen wieder zu Hause und sprach nun erstmals über den Vorfall.

Linz – Es war der Schockmoment der bisherigen Saison in der ICE Hockey League. Genau vor 14 Tagen kam es beim Heimspiel der Black Wings Linz gegen den HC Pustertal zu einem dramatischen Zwischenfall. Linz-Spieler Stefan Gaffal kam bei einem Angriff zu Sturz und bekam anschließend aus kurzer Distanz den Puck, den ein eigener Mitspieler abfeuerte, an den Nacken. Der österreichische Eishockey-Teamspieler blieb regungslos liegen. Noch am Eis musste der 26-Jährige medizinisch behandelt werden und wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte bezüglich einer Wirbelsäulenverletzung rasch Entwarnung gegeben werden, jedoch zog sich der Linzer eine Fraktur im Kopfbereich zu.