Zwei Jugendliche (16) in Landl mit Kleinkraftrad gestürzt und teils schwer verletzt

Landl – Am Samstagabend um 21.40 Uhr kam eine 16- jährige Österreicherin mit ihrem Kleinkraftrad aus bisher unbekannter Ursache auf einer Gemeindestraße in Landl in der Gemeinde Thiersee von der Fahrbahn ab und stürzte gegen ein Eisengatter, welches an einem Holzpfahl befestigt war.