Weltmeister Verstappen feierte in Katar 14. Saisonsieg

Lusail – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat auch das erste Rennen als Triple-Weltmeister der Formel 1 in souveräner Manier gewonnen. Der Niederländer feierte am Sonntag beim Großen Preis von Katar nördlich von Doha seinen 14. Saisonsieg, tags zuvor hatte der 26-Jährige mit einem zweiten Platz im Sprint vorzeitig den dritten WM-Titel in Serie fixiert. Das Podium komplettierte das erneut schnelle McLaren-Duo Oscar Piastri, der im Sprint triumphiert hatte, und Lando Norris.

Verstappen feierte am Persischen Golf in einem Grand Prix mit mehreren verpflichteten Boxenstopps am Lusail International Circuit seinen 49. Sieg in der Königsklasse. In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen nach dem 17. Saisonrennen nun 208 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der als Neunter nur zwei Zähler holte. Für den Austro-Rennstall Red Bull, der sich vor zwei Wochen in Japan vorzeitig den Titel in der Konstrukteurswertung geholt hat, war es heuer der 16. Triumph. In zwei Wochen geht es mit dem Amerika-Triple in Austin (USA), Mexiko und Brasilien weiter. (APA)