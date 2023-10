Metall an Maispflanze fixiert: Zehntausende Euro Schaden bei Erntemaschine in Radfeld

Radfeld – Unbekannte haben in Radfeld/Maukenbach wohl schon vor einigen Tagen eine Edelstahlplatte mit einem schwarzen Klebeband an einem Futtermais-Stamm fixiert. Als am Sonntagnachmittag ein 36-Jähriger mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine den reifen Mais ernten wollte, nahm er plötzlich ein lautes Krachen wahr.