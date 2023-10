Luxemburgs Regierungskoalition abgewählt

Die in Luxemburg regierende Dreier-Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen hat bei der Parlamentswahl am Sonntag ihre Mehrheit verloren. Grund sind herbe Verluste der Grünen. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam das Bündnis unter Führung von Premierminister Xavier Bettel auf 29 Mandate - zwei Sitze zu wenig, um die Koalition fortsetzen zu können. Die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV), seit 2013 in der Opposition, ist nun mit 21 Sitzen stärkste Partei.