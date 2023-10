„Hand aufs Herz“-Kampagne: Eine Welle des Respekts erfasst den Landhausplatz

Am Nationalfeiertag soll sich die Bevölkerung am Landhausplatz wertschätzende Botschaften ausrichten. Eine Kampagne lädt dazu ein.

Innsbruck – „Wie wundervoll bist du denn eigentlich?“ Wer solche und andere wertschätzende Botschaften gerne hört, der sollte am 26. Oktober am Reschpekt-Pfad am Landhausplatz unterwegs sein. Zu finden ist der Weg leicht, denn er führt entlang aller Infostände der Tiroler Blaulicht- und Einsatzorganisationen. Sie sind Teil des Vereins „Hand aufs Herz“ und ebender hat die Reschpekt-Kampagne am 18. September, dem Tag des Respekts, lanciert. Die Idee wurde bereits 2021 ins Leben gerufen. „In der Krise hatte sich die Frustration breitgemacht, viele Einsatzkräfte sahen sich Zorn und sogar körperlicher Gewalt gegenüber“, erzählt Andreas Hekel vom Verein Hand aufs Herz. Neben dem Roten Kreuz wurde die Aktion auch von der Stadt Innsbruck, der Bildungsdirektion und der Gewerkschaft öffentlicher Dienst mitgetragen.