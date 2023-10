Einbrecher in Pradl aktiv: Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen

Innsbruck – Die Abwesenheit der Besitzer nutzten dreiste Täter am Wochenende aus: Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, stiegen Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung in Innsbruck Pradl ein und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Wertgegenstände gestohlen. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen. (TT.com)