Hamas-Angreifer verwandelten Festival in Massaker: 260 Leichen in Israel entdeckt

Ein friedliches Musikfestival nahe des Gaza-Streifens verwandelte sich in ein Blutbad: Angreifer der Hamas schossen wahllos auf fliehende Besucher des Festivals. Mindestens 260 überwiegend junge Menschen sollen getötet worden sein.

Israel – Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen haben Einsatzkräfte allein auf einem Festival-Gelände in Israel bisher mindestens 260 Leichen gefunden. Das berichtete die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend. Hamas-Kämpfer attackierten am Samstag die Teilnehmer eines Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen.

Medien zitierten Augenzeugen, die von einem Massaker sprachen. Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Augenzeugin Tal Gibly erzählte erschüttert gegenüber CNN: "Wir konnten uns nirgendwo verstecken, weil wir uns auf einem offenen Platz befanden. Alle gerieten so in Panik und begannen, ihre Sachen zu nehmen."

Die Besucher liefen alle panisch zu ihren Autos und versuchten, zu flüchten. Die Menschen verstreuten sich in ihrer Panik in alle Richtungen. Dauerfeuer hallte währenddessen über das Gelände. Die Terroristen schossen den Schilderungen zufolge wahllos in die Menge.

Mehrere Menschen verschleppt

Einige Familien, die seit dem Massaker kein Lebenszeichen mehr von ihren Angehörigen erhalten haben, haben bereits Kontakt mit den Behörden und Medien aufgenommen. Es sollen mehrere Menschen verschleppt worden sein. Eine deutsche Familie berichtet gegenüber der Bild-Zeitung, dass sie ein Video erhalten hätten, indem eine verwandte junge Frau von den Hamas-Angreifern entführt wurde. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr von der Deutschen.

Die islamistische Hamas hatte Samstag früh von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an.

Bei dem Großangriff wurden nach dem jüngsten Stand von Sonntagabend mindestens 700 Menschen in Israel getötet. Ob die 260 getöteten Festival-Besucher dabei schon mitgezählt wurden, war zunächst unklar. Die Zahl stieg im Laufe des Wochenendes immer weiter, unter anderem da israelische Streitkräfte in angegriffene Orte vorrückten und weitere Leichen entdeckten. (dpa)

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent