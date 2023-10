Kino, Kochkurs, Kletterwand – Erlebnisse für Jung und Alt

Zum 22. Mal lädt das Innsbruck Nature Film Festival Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zu einem bunten Programm im Kinosaal und draußen in der Stadt und am Berg ein.

Können Robben vor Gericht ziehen? Werden wir die längst ausgestorbenen Auerochsen wieder zum Leben bringen? Wie bewegt sich ein Regenwurm und warum hilft er uns, das Klima zu schützen? – Zu diesen Fragen und zahlreichen anderen Themen zeigt das Innsbruck Nature Film Festival an vier Tagen 70 der besten Filme aus aller Welt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Den besten Kurzfilm für Kinder wählt das Publikum selbst aus (So., 22.10., Metropol Kino, 16 Uhr). Rosie Kochs Film „Soko Gartenschläfer“ (DE 2022, 43 min) wird vormittags für Schulklassen gezeigt und junge Besucherinnen und Besucher mit einem Mobiltelefon zur Hand können am Festival direkt lernen, wie sie Menschen zu den Veränderungen des Klimas in ihrer eigenen Umgebung befragen und filmen können. Diese Kurzvideos werden ins weltweite Projekt EPOP von Radio France International eingespielt.