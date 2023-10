Musikstar Chris Steger und die Diskussion um Bargeld: Das war „Tirol Live“

Chris Steger, Jungstar in der österreichischen Musikbranche und Nationalbank-Direktor Thomas Steiner waren am Montag zu Gast bei „Tirol Live“.

Er ist der Jungstar in der österreichischen Musikbranche, sein Lied „Zefix“ war 2020 der Song des Jahres in Österreich und brachte ihm den Durchbruch: Chris Steger, der seither einige weitere Hits veröffentlicht hat, trat am Montag in Innsbruck vor dem Sillpark auf. Bei „Tirol Live“ erzählte der 19-Jährige über seine großen Pläne.