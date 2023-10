Musikstar Chris Steger und die Diskussion um Bargeld: „Tirol Live“ heute ab 18 Uhr

Er ist der Jungstar in der österreichischen Musikbranche, sein Lied „Zefix“ war 2020 der Song des Jahres in Österreich und brachte ihm den Durchbruch: Chris Steger, der seither einige weitere Hits veröffentlicht hat, tritt heute in Innsbruck vor dem Sillpark auf. Bei „Tirol Live“ erzählt der 19-Jährige über seine großen Pläne.