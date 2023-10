Sommer-Verkehr über Niveau von 2022: Rückreise-Periode zog sich weit in September hinein

Das Verkehrsaufkommen in diesem Sommer lag leicht über dem Niveau von 2022. Die Rückreiseperiode der Urlauber zieht sich laut Asfinag wird immer länger und dauert weit in den September hinein.

Wien – Auf den höherrangigen Straßen in Österreich war im vergangenen Sommer unter dem Strich noch ein bisschen mehr los als ein Jahr zuvor: Im Mittel der Ferienmonate Juli und August legte der Pkw-Verkehr um 2,7 Prozent zu. Das Aufkommen des Sommerreiseverkehrs entspricht damit – mit einem Minus von 0,5 Prozent – in etwa dem Vor-Corona-Niveau des Vergleichszeitraums von 2019, berichtete die Asfinag am Montag.