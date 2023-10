Fehlende Finanzierung: Aus für Online-Entscheidungshilfe „wahlkabine.at“

Wien – Die Online-Wahlentscheidungshilfe wahlkabine.at wird eingestellt. Man habe diese Entscheidung aus finanziellen Grünen treffen müssen, hieß es am Montag seitens der Verantwortlichen in einer Aussendung, da man die politische Unabhängigkeit in den Mittelpunkt gestellt und eine kommerzielle Monetarisierung ausgeschlossen habe. „Bis auf weiteres“ und damit auch bei der kommenden Nationalratswahl werde wahlkabine.at daher nicht zur Verfügung stehen.