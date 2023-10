Mängel im Urlaub und Tierschutz: Das war „Tirol Live“

Der Sommer ist vorbei und mit ihm die Urlaubszeit. Im Idealfall war der Urlaub schön und das Hotel gut. Doch was tun, wenn die Unterkunft schmutzig oder laut war? Julia Stephan, Juristin beim ÖAMTC Tirol, erklärte in „Tirol Live“, wie unzufriedene Reisende Mängel am Urlaubsort geltend machen können.