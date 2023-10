Nobelpreis für Wirtschaft geht an Claudia Goldin von Harvard

Die Harvard-Professorin wird „für ihre Forschung zu Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet“, wie die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mitteilte.

Stockholm – Der Wirtschafts-Nobelpreis 2023 geht an Professorin Claudio Goldin von der Harvard Universität für ihre Arbeit zu Frauen am Arbeitsmarkt. Sie habe unter anderem gezeigt, dass die Beschäftigung von Frauen am US-Arbeitsmarkt nicht automatisch mit wirtschaftlichem Aufschwung mit gestiegen ist. Auch seien Frauenlöhne nicht kontinuierlich gestiegen. Für ihre Untersuchungen habe sie den Arbeitsmarkt über 200 Jahre berücksichtigt, hieß es in der Begründung.