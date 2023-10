Metaller-KV: Gespräche unterbrochen, Betriebsräte-Konferenzen geplant

Wien – Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie ist nach fünf Stunden ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber haben am Montag eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von 1.050 Euro angeboten. Die Gewerkschaft ist "verärgert" über das Angebot und plant nun Betriebsrätekonferenzen. Die Arbeitnehmervertreter fordern plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt.