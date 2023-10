Auch in Tirol: Soziale Betriebe fürchten Kürzungen durch geringeres AMS-Budget

Das AMS-Budget dürfte im kommenden Jahr sinken. Erste Auswirkungen sind laut "Arbeit Plus", dem Dachverband Sozialer Unternehmen in Österreich, bereits sichtbar.

Wien – Das Netzwerk "arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich" befürchtet weniger Mittel für Soziale Betriebe durch die von der Regierung angedachte Kürzung des AMS-Budgets im kommenden Jahr. Schon jetzt würden sich die Auswirkungen abzeichnen, etwa bei Unternehmen und Projekten in Tirol und Niederösterreich, hieß es am Montag in einer Aussendung.

"Arbeit plus" gehören rund 200 Soziale Unternehmen an. Sie helfen benachteiligten Menschen, etwa mittels vorübergehender Beschäftigung oder Beratung beim Einstieg in den Job. „Wir dürfen uns nicht von der aktuell guten Konjunktur blenden lassen. Statt Sozialen Unternehmen zu kürzen, sollten sie bei ihrem wichtigen Beitrag zur nachhaltige Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt werden", so Geschäftsführerin Sabine Rehbichler.