Salvini kam, sah und drohte: Italien bereit für EuGH-Klage wegen Lkw-Beschränkungen

Brenner – Brenner – Und wieder ist es eine Drohung, die über den Brenner schwappt. Es wäre eine Option, die er durchaus befürworten würde, sollten Lkw mit österreichischem Kennzeichen künftig beim Grenzübertritt nach Italien verschärft kontrolliert werden: „Das könnte nützlich sein.“ Aus dem Munde – wie könnte es anders sein – von Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega). Der erfüllte am Montagnachmittag im Beisein von hochrangigen Vertretern italienischer und Südtiroler Frächterverbände und Lokalpolitikern sein Versprechen: sich die Verkehrslage am Brenner selbst zu Gemüte zu führen.

Er, so Salvini auf dem Parkplatz einer Autobahnraststation kurz vor der österreichischen Grenze, wisse alle zuständigen Minister in Italien hinter sich. Das galt seinem lange angekündigten Ansinnen, endlich das formale Schreiben Italiens an die EU-Kommission abzuschicken, mit welchem der Transit-Polterer lediglich eines bezweckt – den freien Gang Italiens vor den Europäischen Gerichtshof. Antwortet die Kommission binnen drei Monaten nicht oder leitet kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen der Tiroler Lkw-Fahrverbote ein, darf Italien das. Er baue dabei auch auf die Unterstützung einiger Amtskollegen auf EU-Ebene. Namentlich Bulgarien, Rumänien und Deutschland. Da es sich dabei – aus italienischer Sicht – um eine Art Premiere handle, würden Juristen jede Formulierung in besagtem Schreiben derzeit sehr sorgfältig und genau prüfen, so Salvini.