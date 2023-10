Auto fuhr in chinesisches Konsulat in San Francisco

Ein Auto ist in der US-Metropole San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am Montag (Ortszeit) mitteilte. Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in ein Spital, wo sie starb. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht.