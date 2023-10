Lehren aus einem Vierteljahrhundert

Zu Beginn, also vor 25 Jahren, waren der Tiroler Landesregierung die Aufstiegschancen von Frauen im Landesdienst keine separate Erhebung und Statistik wert. Man schaute wohl lieber weg als hin. Das Ergebnis von Frauenförderung im Landhaus wäre ohnehin ein bescheidenes gewesen. Heute liegt der brandneue Bericht der Gleichbehandlungsbeauftragten im Land vor. Er zeigt 1., dass sich in einem Vierteljahrhundert etwas verschoben hat – der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist gestiegen; 2., dass etwas gleich geblieben ist – je höher und besser dotiert die Posten, desto schwieriger wird es für Frauen; und 3., dass es eine neue Entwicklung gibt: Die Attraktivität von Teilzeitarbeit ist bei Frauen und bei Männern gestiegen.