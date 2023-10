Offenbar auch Österreicher von Hamas entführt, Nehammer kündigt Evakuierung an

Wien – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat anlässlich seines Arbeitsbesuchs in der türkischen Hauptstadt Ankara Terror "aufs Schärfste" verurteilt. Österreich unternehme nach der Attacke der islamistischen Hamas auf Israel alles, damit Staatsbürger, die das Land verlassen wollten, dies auch könnten. Unter den in Israel vermissten Personen würden sich auch österreichische Doppelstaatsbürger befinden, eine Bestätigung Israels dafür gebe es derzeit aber keine, so der Kanzler.