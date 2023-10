Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag (7. Oktober) in Innsbruck ereignet hatte. Eine 42-jährige Frau fuhr an diesem Tag gegen 14.40 Uhr auf dem Bleichenweg in Richtung Norden. An der Kreuzung mit dem Leopold-Wedl-Weg blinkte sie und wollte links abbiegen.