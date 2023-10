Ab heute: So wirken sich Bauarbeiten am Deutschen Eck auf Zugverkehr in Tirol aus

Von 16. Oktober bis 26. November 2023 führen Bauarbeiten der deutschen Bahn zu Änderungen bzw. Einschränkungen im Zugverkehr – auch in Tirol. Das sollten Sie wissen, wenn Sie regelmäßig mit dem Zug fahren.

Innsbruck – Wegen Bahnbauarbeiten der DB Netz AG am Deutschen Eck kommt es aufgrund der eingeschränkten Infrastruktur in der Zeit von Montag, 16. Oktober 2023, bis Sonntag, 26. November 2023 zu Änderungen im Fahrplan.

Betroffen davon sind auch Züge des ÖBB-Fernverkehrs (Bregenz/Zürich – Wien und München – Wien/Klagenfurt/Graz) und Verbindungen in Tirol. Der Großteil der Railjets bzw. RJX-Züge wird großräumig über Zell am See umgeleitet bzw. wird für diese Züge ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Einzelne RJ bzw. RJX-Züge können planmäßig über das Deutsche Eck fahren, andere entfallen.