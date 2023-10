Rom will Abkommen mit Wien, um Lehramt-Studenten nach Südtirol zu holen

Wegen offenbaren Lehrermangels in Südtirol, strebt Rom nun ein Abkommen mit Österreich an, um das Angebot an deutschsprachigen Lehrkräften zu erweitern.

Bozen, Wien – Der aktuelle Lehrermangel ist auch außerhalb Österreichs Thema. Auch an Südtiroler Schulen werden die offenen Stellen nur schwer nachbesetzt. Deutschunterricht an Südtiroler Schulen: Rom will mit Wien verhandeln

Angesichts eines offenbaren Mangels an Deutschlehrern an den Südtiroler Schulen will die italienische Regierung ein Abkommen mit Österreich erreichen. Damit soll der Deutschunterricht an den italienisch-, deutsch- und ladinischsprachigen Schulen in Südtirol gefördert werden. „Unser Ziel ist, mehr Deutschlehrer zu erhalten, die leider immer knapper werden", sagte Italiens Bildungsminister Giuseppe Valditara (Lega) vor Journalisten bei einem Besuch in einer Schule in Bozen.

„Wir wollen Österreich ein Abkommen vorschlagen, um das Angebot an deutschsprachigen Lehrkräften zu erweitern", sagte Valditara nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag. Auch österreichische Universitätsstudenten sollen eingebunden werden. „Wir haben außerdem beschlossen, den Unterricht in Ladinisch zu verstärken und damit den Bedürfnissen der ladinischen Gemeinschaft zu entsprechen", so Valditara.

Das Bildungssystem in Südtirol basiert in seinen Grundlagen auf dem üblichen Bildungssystem in Italien. Es weicht in gewissen Punkten allerdings vom gesamtstaatlichen System ab, um Gegebenheiten Rechnung zu tragen, die sich aus der Mehrsprachigkeit der autonomen Provinz ergeben.

Eine Besonderheit der Schule in Südtirol ist, dass alle drei Sprachgruppen (deutsch, italienisch, ladinisch) des Landes eigene Schulverwaltungen und damit jeweils eigene Schulwesen haben. Das Autonomiestatut sieht dies vor, um auf diesem Weg den Fortbestand der eigenen Sprache und Kultur für die deutschen und ladinischen Sprachminderheiten zu ermöglichen. Zwischen den drei Verwaltungen gibt es Querverbindungen, gemeinsame Gesetzesinitiativen und regelmäßige Absprachen. (APA)