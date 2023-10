Einbruchsserie im Raum Innsbruck aufgeklärt: Zwei Männer und eine Frau festgenommen

Innsbruck – Im Laufe des Sommers wurden im Bereich Innsbruck mehrere Einbrüche in Keller- und Garagenabteile angezeigt. Abgesehen hatten es die Täter vor allem auf Wertgegenstände wie Kleidung, Fahrräder und Werkzeug, die in diesen Räumen aufbewahrt wurden.

Am 2. August wurde die Polizei in Pradl dann zu einem Einsatz aufgrund von Lärmstörung in der Körnerstraße gerufen. Dabei stießen die Beamten in einem Innenhof auf drei Personen, zwei Männer und eine Frau. Ein 39-Jähriger war zusammen mit seinen Begleitern, einem 25-Jährigen und einer 48-Jährigen, dabei, ein Fahrzeug mit Werkzeug und Kleidungsstücken zu beladen. Die Polizisten führten anschließend eine Intensivkontrolle des Autos durch. Dabei wurden Gegenstände und Kleidung gefunden, die bei einem Einbruch in eine Garage gestohlen wurden. Die Polizei nahm die Personen fest und stellte die Gegenstände sicher.