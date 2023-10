Drei Arbeitsunfälle in Tirol endeten mit teils schweren Verletzungen

Kramsach, Vomperbach, Maurach – Zu gleich drei Arbeitsunfällen kam es am Dienstagnachmittag in Tirol, bei denen sich drei Männer schwere Verletzungen zuzogen.

In Kramsach/Völdopp war am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr ein 49-jähriger Österreicher in einer Firma mit Sägearbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Im Zuge dessen griff der Mann mit der rechten Hand nach einem abgesägten Holzstück und kam dabei mit den Fingern in das Sägeblatt. Dabei wurden ihm mehrere Fingerkuppen abgetrennt. Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.