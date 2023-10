Autoteile aus Arzler Firma gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Arzl – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Zeit zwischen dem 2. Oktober um 13 Uhr und dem 10 Oktober um 16 Uhr durch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe am Garagentor in ein ehemaliges Firmengebäude im Gewerbegebiet von Arzl im Pitztal ein. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, stahlen die Täter den bisherigen Ermittlungen zufolge, Auto-Ersatzteile und verließen das Gebäude durch eine abgesperrte Fluchttür. Durch die Tat entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.