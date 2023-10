Neuer Kindergarten in Westendorf eröffnet: Aus dem Container in das neue Schmuckstück

Westendorf – Die Kinder in Westendorf können sich über einen neuen Kindergarten freuen. Im alten Gebäude gab es schon länger akuten Platzmangel und so musste eine Kindergarten-Gruppe sogar in einen Container ausweichen. Mit dem nun gestarteten Kindergartenjahr hat das aber ein Ende und die kleinen Westendorfer können sich über einen Neubau freuen. Kürzlich wurde der neue Kindergarten offiziell eröffnet, zu der Feier ist auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle gekommen.