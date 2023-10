OeNB-Direktor Thomas Steiner: „Uns ist wichtig, dass Bargeld erhalten bleibt“

Innsbruck – Ein digitales Gespenst geht um in Europa: Die EZB arbeitet an der Einführung eines digitalen Euros, in vielen skandinavischen Ländern kann man praktisch nur noch mit Kreditkarte bezahlen und Bitcoin und Co. sind – trotz zuletzt einiger Rückschläge – nach wie vor Thema. „Trotz der Tendenz zum Bargeldlos-Bezahlen gibt es in der EU und auch in Österreich aber doch ein starkes Bekenntnis zum Bargeld“, betonte Nationalbankdirektor (OeNB) Thomas Steiner auf dem jährlichen Nationalbank-Forum, das am Dienstag in Kooperation mit der TT in Innsbruck stattfand.