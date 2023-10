Großbrand am Londoner Flughafen Luton legt Flugverkehr lahm

Ein Großbrand am Londoner Flughafen Luton hat den Flugbetrieb an dem Airport am Dienstagabend zum Erliegen gebracht.

London – Aufgrund eines Großbrands in einem Parkhaus am Flughafen Luton bei London sind sämtliche Flüge abgesagt worden. Da die Sicherheit der Mitarbeiter und Passagiere „oberste Priorität" habe, „haben wir beschlossen, alle Flüge bis Mittwoch, den 11. Oktober um 12 Uhr (13 Uhr MESZ, Anm.) auszusetzen", hieß es in einer Erklärung des Flughafens am Mittwoch. Passagieren wurde zudem empfohlen, nicht zum Flughafen zu fahren, da der Zugang stark eingeschränkt sei.