Der Europa-Roadtrip soll in der Slowakei erst beginnen

Brusno – „Wir sind Favorit, und wenn die Mädls die achtstündige Fahrt unbeschadet überstehen – und danach sieht es aus –, bin ich zuversichtlich“, steuerte Michael Falkner, Obmann von TI-Volley, gestern einen der beiden Kleinbusse in die Slowakei. Erstmals seit sieben Jahren greifen Tirols Parade-Volleyballerinnen im CEV-Challenge-Cup wieder auf internationalem Parkett nach den Sternen. „Das bedeutet uns viel, weil uns die erfolgreiche Vorgeschichte (Platz drei in der Liga, Anm.) dort hingebracht hat“, ist Falkner stolz.

In der ersten Runde gastiert die Truppe von Coach Roe Hernandez heute (18 Uhr) bei Pirane Brusno. Und damit bei einem Team, das man bei der Pro-Alpen-Trophy im vergangenen Jahr bereits in die Schranken gewiesen hat. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in Innsbruck.