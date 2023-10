Am Eis statt im Meer: Haie wollen die Piraten „fressen“

Aalborg – Gestern Vormittag hob der Haie-Flieger in München ab, um zur Mittagsstunde in Kopenhagen zu landen. Von dort ging es 40 Minuten später weiter nach Aalborg. Und im besten Fall soll sich der Höhenflug heute (19.30 Uhr, live ORF Sport +) in der Eishalle der 212.000-Einwohner-Stadt fortsetzen, wenn der HC Innsbruck in seinem vierten Champions-League-Hockey-Spiel auswärts auf die Aalborg Pirates trifft. Ein Team, das heute mit dem Blick auf die Top 16, die sich in der Eishockey-Königsklasse für die K.-o.-Phase qualifizieren, quasi schon zum Siegen verdammt ist.