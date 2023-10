Warum gesunde Böden so wichtig sind – und welche Initiativen es in Tirol gibt

Böden sind neben Ozeanen der größte Kohlenstoff-Speicher unseres Planeten. Trotz anhaltender Zerstörungen durch Flächenverbau und industrielle Landwirtschaft besteht Hoffnung für eine Trendumkehr. Wie können Felder und Gärten so gestaltet werden, dass sie möglichst hohe Mengen CO2 schlucken? Welche Bodenschutz-Initiativen gibt es in Tirol? Und was kann jeder Einzelne tun? Ein Überblick.