Axels verrückte Reise: Ein Comic-Roman mit vielen Witzen und super Cartoons: Begleitet Axel und seine schräge Familie mit dem Wohnmobil auf ihrer Reise durch Europa.

Axel ist zehn Jahre, liebt Witze, Comics zeichnen und hasst Mathematik. Mit Papa Manfred, Mama Magda, Schwester Ronnie und den Zwillingen Ben und Lukas geht die Familie auf eine lustige Reise durch Europa, auf der viele, viele lustige Witze erzählt werden. Zuerst lernt ihr aber noch Axels Schulkameraden kennen und seid dabei, wenn Renate, das Wohnmobil gekauft wird. Und dann erfährt ihr endlich, was beim Schiefen Turm von Pisa schief gelaufen ist , warum Aliens an allem Schuld sind, was Kobolde gerne essen und was eine Stierärgerarena ist.

Fragen an Alexander und Dimitrios Ferentinos

Auf dem Cover (Buchumschlag) steht, dass du die Comic-Roman Reihe geschrieben hast. Das stimmt eigentlich nur halb, denn dein 12jähriger Sohn Alexander war ja auch am Projekt beteiligt. Was hat er gemacht? Wer hat gezeichnet?

Dimitrios: „Axel Ferentinos ist ein Pseudonym aus den Namen von Vater und Sohn, den Autoren Dimitrios und Alexander Ferentinos. Unsere Hauptmotivation bestand darin, dieses Buch so zu schreiben, dass es Kinder und Jugendliche gerne lesen. Mit lustigen Themen, für die sich Kinder wirklich interessieren! Daher ist diese Geschichte gemeinsam mit meinem Sohn Alexander entstanden, der mich dabei tatkräftig mit Ideen und Zeichnungen unterstützt hat.“

Was hat euch dazu getrieben einen Comic-Roman in fünf Teilen zu schreiben?

Alexander: „Eigentlich wollten wir nur eine kurze Reisegeschichte schreiben und illustrieren. Dann konnten und wollten wir nicht mehr aufhören, weil es so viel Spaß gemacht hat. Insgesamt hat es dann doch circa 2 Jahre gedauert, die 5 Bände zu schreiben und zu illustrieren. Da sind uns dann immer wieder so lästige Sachen wie Schule und Arbeit dazwischen gekommen.“

Ein bisschen erinnert uns „Axels Reisetagebuch“ an „Gregs Tagebuch“. War das beabsichtigt, weil ihr Fans seid?

Alexander: „Richtig, mir hat Gregs Tagebuch immer schon sehr gut gefallen. Daher sollten Axels Reisetagebücher mindestens genauso witzig werden.“

Wie seid ihr eigentlich auf die Geschichte mit dem Wohnmobil gekommen?

Dimitrios: „Entstanden ist die Grundidee der Reise mit einem Wohnmobil während Corona. Da haben einige unserer Freunde Reisen mit Wohnmobilen gemacht und so ist die Idee eigentlich aufgetaucht.“

Sind die Geschichten, die ihr erzählt, alle denn auch in echt passiert?

Dimitrios: „Die Geschichten sind alle unserer Fantasie entsprungen, manche haben aber wirklich einen wahren Kern.“

Euer Comicheld ist Axel. Ist er so wie du Alexander? Was magst du an ihm besonders?

Alexander: „Ich liebe seinen Humor. Er hat immer einen passenden Spruch drauf!“

In den Büchern gibt es viele Witze, die die Kinder sicher total mögen. Wer von euch ist denn der Witzeerzähler? Und bitte erzählt für unsere Toni-Leser doch einen kurzen Lieblingswitz.

Alexander: „Witze finden wir beide einfach super. Wir lieben es, gute Witze zu erzählen und andere dabei aufzuheitern.

Da fällt mir gleich der Witz ein:

Treffen sich 2 Unterhosen in der Waschmaschine.

