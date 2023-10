Ski Austria präsentierte neuen Trainer für Anna Gasser und Co.

Innsbruck – Österreichs Freestyle-Snowboarder bekommen einen neuen Headcoach. Der Deutsche Patrick Cinca wird Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser und Clemens Millauer nächste Woche beim Big-Air-Weltcup in Chur noch betreuen, dort übernimmt quasi volley dann Dusan Kriz. „Ich werde in meine neuen Aufgaben die Erfahrungen einbringen, die ich als Athlet, Mentaltrainer und bei anderen Snowboard-Projekten gemacht habe“, wird der Tscheche in einer ÖSV-Aussendung zitiert.