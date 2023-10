„Volkskrankheit“ Rheuma: So kann man mit Ernährung und Therapien das Krankheitsbild beeinflussen

Schmerzen im Rücken oder im Handgelenk – woher weiß ich, dass es Rheuma ist? Und was kann neben der Medikation helfen, die Schmerzen in den Griff zu bekommen? Die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Innsbruck – Am 12. Oktober 2023 ist Welt-Rheumatag. Er soll Aufmerksamkeit für das Thema schaffen und den Erkrankten Hilfestellungen geben. Denn mehr als jede/-r Zehnte ist in Tirol von rheumatischen Erkrankungen betroffen. Rheuma ist nicht nur eine „Seniorenkrankheit“, sondern findet sich in allen Altersklassen und diversen Erscheinungsformen wieder.