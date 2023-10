Mit Nacktfotos erpresst: 23-Jähriger in Innsbruck um dreistelligen Eurobetrag gebracht

Ein 23-Jähriger wurde in Innsbruck von einer Social Media-Bekanntschaft hinters Licht geführt. Er sollte ihr Nacktfotos schicken, welche die Täterin anschließend gegen ihn verwendete.

Innsbruck – Ein 23-jähriger Deutscher wurde am Dienstag Opfer einer Erpressung. Er wurde von einer Social-Media-Bekanntschaft dazu aufgefordert, ihr Nacktfotos von sich zu schicken. Er kam dieser Aufforderung nach und tappte damit in die Falle.

Denn es folgte die Erpressung: Entweder er zahle einen dreistelligen Eurobetrag in Kryptowährung, oder die unbekannte Täterin würde die Fotos an all seine Social-Media-Kontakte senden. Der 23-Jährige folgte der Aufforderung und verlor einen Eurobetrag im oberen dreistelligen Bereich. (TT.com)