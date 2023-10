Biochemikerin Werner-Felmayer: „Genetische Manipulation ist eine Luxus-Diskussion“

Innsbruck – Der 8. Welt-Bioethik-Tag am 19. Oktober steht unter dem Motto „Schutz künftiger Generationen“. Wie moderne Medizin dazu beiträgt, warum Klimaschützer nicht kriminalisiert werden sollen und weshalb Visionen wie von Elon Musk trügerisch sind, erklärt Gabriele Werner-Felmayer. Die Biochemikerin an der Medizinischen Universität Innsbruck hat die Niederlassung des interdisziplinären Netzwerks „Ethucation“ (ethics und education) in Tirol gegründet.