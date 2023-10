Die TI-Damen siegen auch in Europa

Brusno – „Wir sind bereit für die Slowakinnen“, meinte TI-Obmann Much Falkner vor dem Auswärts-Auftritt im CEV Challenge Cup bei VK Pirane Brusno. Und der Optimismus ließ sich auch in Zahlen gießen, schließlich gewannen die Innsbruckerinnen zum Saisonstart bewerbsübergreifend viermal in Folge. Und beim ersten Europacup-Spiel nach sieben Jahren Pause legten die Tirolerinnen dann auch los wie die Feuerwehr und entschieden die ersten zwei Sätze (25:20; 26:24) in knapp 51 Minuten für sich. Und auch im dritten Satz ließen die Tirolerinnen nichts anbrennen – und haben nach dem 3:0-Sieg gute Karten für das Rückspiel kommende Woche in Innsbruck. (TT)