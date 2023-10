Siebenjährige im Zillertal von Auto erfasst und schwer verletzt

Aschau – Ein siebenjähriges Kind wurde am Mittwoch in Aschau von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Mädchen wollte laut Polizei gegen 17.30 Uhr die Zillertaler Dörferstraße (L300) überqueren und lief auf die Fahrbahn. Dabei wurde das Kind frontal vom Auto eines 24-Jährigen erfasst, der talauswärts unterwegs war. Das Mädchen wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen. Die Siebenjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)