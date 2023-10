Ukraine schießt in der Nacht 28 russische Drohnen ab

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Donnerstag 28 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien 33 Drohnen vom Typ "Shahed 136/131" von der russischen Region Belgorod auf den Norden der Ukraine und von der annektierten Halbinsel Krim auf die Südukraine abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Behördenangaben zufolge wurden in der Hafenstadt Odessa Lagerhäuser und Wohnhäuser beschädigt, ein Mensch wurde verletzt.

"Feindliche Drohnen flogen in unterschiedliche Richtungen, so dass die Luftabwehr in mindestens sechs Regionen der Ukraine im Einsatz war", erklärte die Luftwaffe weiter. Nach Angaben der südukrainischen Streitkräfte flog Russland eine Reihe von Drohnenangriffen auf Hafenanlagen entlang der Donau. "In dem Versuch, das Luftverteidigungssystem zu umgehen, kamen die Drohnen aus verschiedenen Richtungen", erklärten sie auf Telegram. In der Region Mykolajiw seien vier Drohnen zerstört worden, in der Region Odessa zehn.