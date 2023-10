Waldarbeit in Tirol: Eine angespannte Lage

Innsbruck – Ein 54-Jähriger wollte Anfang der Woche in einem Waldstück in Hopfgarten Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind, abholzen. Dabei schnellte ein stark unter Spannung stehender Jungbaum plötzlich zurück und traf den Mann am Kopf. Eine 43-Jährige wurde in Rohrbach bei Arbeiten mit gefällten Bäumen unter einem Traktor begraben. In der vergangenen Woche gab es nahezu jeden zweiten Tag Meldungen wie diese, seit Anfang September wurden in Tirol zwei Todesfälle bei Forstarbeiten verzeichnet: Ein 72-Jähriger starb nach Holzschlägerungsarbeiten in Hippach, ein 51-Jähriger wurde in Fließ durch einen abbrechenden Baum tödlich verletzt.