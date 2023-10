Opa und Enkerl von Mutterkuh im Raum Landeck attackiert: Dreijähriges Kind verletzt

Landeck – Der zweite schwere Zwischenfall mit einem Kuh binnen 48 Stunden hat sich am Mittwoch im Raum Landeck ereignet. Nachdem am Dienstag wie berichtet ein Landwirt in Breitenbach bei der Besamung einer Kuh von einem 800 Kilo schweren Stier an die Stallwand gedrückt und schwer verletzt worden ist, ereignete sich am Mittwochabend in Landeck der nächste Unfall.