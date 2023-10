Schock am Fernsehabend: Einbrecher starrte in Polling durch die Balkontür rein

Polling – Ein versuchter Einbruch hat sich am vergangenen Mittwoch in Polling ereignet. Ein 57-jähriger Mann habe sich laut Polizei am Abend gegen 22.30 Uhr in seinem Haus aufgehalten und ferngesehen. Daraufhin habe er vor seiner Balkontür eine unbekannte Person festgestellt, die durch das Fenster schaute und den Mann aufforderte die Tür zu öffnen. Der 57-Jährige ging der Forderung nicht nach und verständigte umgehend die Polizei.