Vierjähriger Bub nach Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien – Ein vier Jahre alter Bub ist am späten Mittwochabend bei einem Fenstersturz aus dem vierten Stock in Wien-Ottakring schwer verletzt worden. Das Kind, das am Gehsteig aufprallte, erlitt schwere Kopfverletzungen und zahlreiche Prellungen, wie die Rettung am Donnerstag mitteilte. Der Bub wurde mit einem Polytrauma in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert, sein Zustand ist lebensbedrohlich, präzisierte die Landespolizeidirektion Donnerstagmittag.